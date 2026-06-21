パイロットを名乗った男「私も騙されていました」結婚詐欺で逮捕された男の２件目の犯行は、被害女性が警察に駆け込んだことで発覚した。警視庁玉川署は６月11日、無職で住所不定の芳澤克哲（かつのり・40）容疑者を詐欺の疑いで再逮捕した。昨年の11月ごろから30代女性と結婚を前提とした交際を装い、結婚式場の手付け金や新しく住む家の頭金として、現金140万円を騙し取った疑いだ。芳澤容疑者は今年２月、別の女性に対する結婚