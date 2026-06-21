どうしてこうなった……？部屋の隅で三角形を極める猫の不思議すぎる光景は22万3千回を超えて表示され、2万件のいいねが寄せられました。 【写真：部屋の隅で体をまっすぐ伸ばして『くつろいでいた白猫』…綺麗すぎる『形』】 謎の三角形ポーズがジワる X（旧Twitter）アカウント『@mene_nyanyan』に投稿されたのは、部屋の隅で“完璧な三角形”をつくっている猫の姿です。画像に写るのは白猫の「めね」ちゃん。この