テレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」（日曜、前9･00）で警視庁公安部怪事課のエリート刑事・南雲なすかを演じる女優・小貫莉奈(25)が、15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。 【写真】「ゼッツ」女子会おちゃめなポーズも見せちゃう 同誌への初登場は2019年、まだ18歳の高校生だった。身長170センチ、股下83センチという驚異のスタイルを披露していた。 自身の