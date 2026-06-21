SUZY 俳優で歌手のSUZY（ペ・スジ）がこのほど、都内で行われた「TSUBAKI 20th Anniversary Party 」に出席した。【動画】深いスリットからは美脚も。SUZYの来日イベントファイントゥデイが展開すヘアケアブランド「TSUBAKI」の20周年を記念したイベント。グローバルアンバサダーのSUZYは客席後方の通路を通って登場。間近で披露された、毛先まで美しい「艶髪」に来場者の注目が集まった。この日の衣装は、ブランド