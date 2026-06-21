試合前にナイキ×PEACEMINUSONEのジャケットで登場した韓国代表は現地時間6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦でメキシコ代表と対戦。選手たちはナイキとPEACEMINUSONEがコラボレーションしたジャケットを着用して登場した。人気ブランドの特別仕様ジャケットのお披露目に、「めっちゃいい感じ」「即完売だよね」と大きな反響を呼んでいる。今回のメキシコ戦に向けて選手たちが着用したジャケットは、世