２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が２０日、愛知・名古屋市のＩＧアリーナで結成１０周年記念アリーナツアー「すとろべりーめもりーＶｏｌ．１０ｔｈａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜すとぷりＡＲＥＮＡＴＯＵＲ〜」の初日２公演を行った。４日に節目を迎えたばかり。すとぷり初のゴンドラ演出に挑戦するほか、新衣装を披露。１０周年記念曲「シンデレラ」、ＴｉｋＴｏｋなどで話題の新曲「イヤイヤ星人」なども含めた