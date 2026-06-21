「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）団体非公認ユニット、伊藤リスペクト軍団を主宰する伊藤麻希が、アーティスト王座に挑戦したが敗れた。梨杏、古沢稀杏と組み、レディ・Ｃ＆妃南＆壮麗亜美組に挑んだが１６分２秒、妃南がマッドスプラッシュからの片エビ固めで梨杏から３カウントを奪った。伊藤は壮麗に顔面キック、フライングボディプレスを仕掛けると、レディを蹴飛ばしながらの変形ＤＤ