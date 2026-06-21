カフェや収納産業など、異業種とコラボレーションした「多機能型」のコインランドリーが急増中だ。かつては独身男性が利用するイメージも強かったが、スタイリッシュな外観の店舗も増え、主な利用客は働く女性にシフトチェンジしつつある。トランクルームを併設したとある店舗では半年足らずで4分の3近くの個室が埋まるなど、売上にも直結した効果をもたらしている。進化を続けるコインランドリーの“今”を追った。◆季節外れの衣