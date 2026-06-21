アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』（9月18日公開）メインビジュアルと新たな場面カット3点が解禁された。【画像】新キャラ登場！謎のプリキュア「キュアエクレール」公開された場面カットメインビジュアルは、まるで夢の世界のような“不思議な庭”を舞台に、今にも飛び出してきそうなほど、元気いっぱいのキュアアンサーとキュアミスティック、ミラクルライトを