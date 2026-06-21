タレントの平愛梨（41）が20日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジアと対戦する日本代表、そして夫のDF長友佑都(39)を応援するため、現地入りしたことを報告した。「Icametoseethebestview（最高の景色を見るために来ました）」とつづり、「FIFAWORLDCUP26」のロゴの入った白いキャップ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「私は元気です」と添えた。ス