東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が21日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。【写真】東海テレビ浦口史帆アナ、第1子出産を報告“ちいさなおてて”と手をつなぐ「私事で恐縮ですが、産休入り前後にたくさんの優しい励ましのお言葉を頂いたので、この場をお借りしてご報告です」と切り出し、「先日、無事に元気な男の子を出産しました」と発表。感激ひとしおで「生まれてきてくれてありがとう。お