タレント・中山秀征（58）が21日、MCを務める日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に、サッカー日本代表のFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦、チュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイから生中継で出演した。冒頭、中山は「ブエノスディアス。今われわれ、シューイチはメキシコ・モンテレイから生中継でお届けします」とあいさつし、田辺大智アナウンサー、元日本代表でJ2藤枝の槙野智章監督とと