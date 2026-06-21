日本株の乱高下が止まらないなか、めげずに投資を続けている人もいる。過去に投資詐欺の被害に遭った大塚佳代さんもその一人。◆何気なくスタートした投資家生活大塚さんが投資を始めたのは2012年の時。保険会社の知人に勧められて、ドル建てのリタイアメント・インカム（米国ドルで一定期間の死亡・高度障害の保障と、老後の生活資金を同時に確保できる保険）を購入した。「当時は1ドル80円ぐらいだったかな。円が強かったの