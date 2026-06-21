フィットネスプロデューサーのAYA（41）が21日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告した。【写真】「紫陽花が咲き誇るこの季節に」第1子出産を報告したAYAAYAは「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ」と発表した。続けて「我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。かけがえのない存在が