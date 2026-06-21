ブラジルで、歩行者がマンホールに落ちる事故が相次いだ。どちらの事故でも女性がけがをしたが、命に別状はなかった。マンホールの蓋が回り歩行者が落下ブラジル有数の観光地リオデジャネイロで5月31日、“想定外の事故”が起きた。車道を渡った女性が歩道に上がって数歩進むと…。次の瞬間、マンホールのふたが縦に回り、女性はそのまま転落。ふたは裏返しの状態で収まった。原因とみられる行為は、数時間前の映像に残されていた