動物病院の診察室に元気いっぱい、自ら大喜びで入っていくというコーギーさん。このままスムーズに診察開始かと思いきや…まるでコントのような展開が話題になっているのです。 思わず笑ってしまう、微笑ましすぎる光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：病院の診察室に自ら入っていく犬→『先生にご挨拶をした』と思ったら…まさかの『