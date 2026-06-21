わんこと作業員さんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万9000回再生を突破し、「しょんぼりしてて愛しい」「優しい作業員さん…」「犬好きなんやなあ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ドッグラン閉鎖で悲しむ犬→見かねた『工事作業員のおじさん』が…すべてが可愛い『ふたりのやり取り』】 ドッグランに遊びに行ったら… TikTokアカウン