ロナウドとシウバを擁護するフィーゴ氏 photo/Getty Imagesポルトガル代表のレジェンドであるルイス・フィーゴ氏が、ワールドカップのグループリーグ初戦後に高まる批判について言及し、アル・ナスルに所属するFWクリスティアーノ・ロナウドとレアル・マドリードへの加入が発表されたMFベルナルド・シウバを擁護した。『MARCA』が報じた。ポルトガル代表はコンゴ代表との初戦で1-1の引き分けに終わり、大会前の期待を考えれば物足