大規模な再編成に乗り出すアントワープで、日本人GKの去就が注目を集めている。ベルギー1部のアントワープは今季を10位で終え、目標としていたヨーロッパリーグ出場権獲得を逃した。そうしたなか『Walfoot』によると、クラブが大規模なチーム刷新に着手しており、契約更新を行わなかった約15人の選手が退団する見込みだと伝えている。さらに同紙は、GK野澤大志ブランドンにも移籍の可能性があると指摘。昨夏にFC東京から加入した野