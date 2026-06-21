2026年ワールドカップの公式球が議論を呼んでいる。『THE Sun』が伝えている。元イングランド代表GKのポール・ロビンソン氏とジョー・ハート氏は、今大会で使用されているアディダス製の「トリオンダ」がゴールキーパーを苦しめていると指摘した。両氏は複数の試合を振り返り、通常なら対応できるはずのミドルシュートにGKが苦戦している場面が目立つと語った。特に注目されたのは、イングランド代表がクロアチア代表を4-2で下した