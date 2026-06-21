アメリカ、メキシコ、カナダの共同開催となった2026W杯。すでにグループステージはスタートしており、日本代表は初戦でオランダ代表と対戦。2-2の打ち合いとなり、勝ち点1を獲得した。日本代表の2戦目の相手はチュニジア代表。初戦はスウェーデン代表と対戦し、1-5の大敗を喫した。チュニジア代表はすぐさま監督交代を決断。サウジアラビア代表での指揮経験があるエルヴェ・ルナールを緊急招聘した。日本としては何ともタイミング