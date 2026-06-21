MATCH33 グループE第2戦2026年6月21日 5:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）ドイツ 2-1 コートジボワール 初戦はキュラソー相手に7-1と大勝したドイツ。一方で、コートジボワールもエクアドル相手に1-0と勝利を収めており、ともに勢いにのった状態で臨む一戦となる。ドイツは初戦からスタメンの変更はなかったが、コートジボワールは初戦からスタメンを5名変更。爆発的なスピードを持つニコラ・ぺぺらがベンチに回り、エ