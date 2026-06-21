ブラジル代表に気がかりなニュースである。ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、ブラジル代表はハフィーニャが右太ももの筋肉を負傷したことを確認したという。検査の結果、同選手は負傷が判明し、今後はワールドカップ期間中もチームに帯同しながら集中的な治療を受けることになったようだ。大会後半戦での復帰を目指していると伝えられている。そのため、次戦のスコットランド代表戦は欠場が確実となった。ブラ