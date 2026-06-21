オランダがスウェーデンに大勝した(C)Getty Imagesサッカー北中米ワールドカップ（W杯）グループF組のオランダ代表は現地時間6月20日、スウェーデン代表と戦い、5−1と大勝した。【動画】やっぱりガクポだ日本戦で牙をむいたドリブラーの圧巻ゴールを見るこれを受け、韓国メディア『Xports News』は「日本ピンチ！オランダがスウェーデンを予想外の5−1で撃破」と題し、崖っぷちのスウェーデンは、日本に対して総力戦で臨ん