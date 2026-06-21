岡本は値千金の勝ち越し3ランを放った(C)Getty Imagesブルージェイズ、岡本和真が敵地で鮮烈なアーチを放った。現地6月20日に敵地で行われたカブス戦に「5番・三塁」で先発出場した岡本は8回に勝ち越しとなる16号3ランを放った。【動画】見よ、この圧巻の打撃！岡本の勝ち越し3ランシーンチームは6回までに5点差をつけられる苦しい展開。しかし7回に3点を奪うと、3−5と2点を追う8回にはアレハンドロ・カークの適時打で4−5