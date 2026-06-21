◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。インスタグラムでこの日の午前０時２５分に真美子夫人が第２子を無事出産したと報告したばかり。新たな家族を発表した“当日”に２試合ぶりのスタメン復帰を果たした大谷はグラウンドに元気