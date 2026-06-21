歌手田原俊彦（65）が18日放送されたBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」に出演。これまで共演してきた大物女優の名前を挙げ、振り返った。田原は「僕本当に、“歌って踊る田原俊彦”っていうのが世間ではフィーチャーされてますけど、僕、凄い女優さんと共演してるんですよ。大原麗子さん、竹下景子さん、坂口良子さん、浅丘ルリ子さん、真野響子さんとか…ほんとにスゲー人と（共演してきた）」と話した。MCの八木亜希子から「印象深かっ