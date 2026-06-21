毎日の通勤や決まった勤務時間に縛られない働き方を求め、フリーランスに関心を持つ人もいるでしょう。 フリーランスは働く場所や時間を自由に選びやすい反面、会社員であれば勤務先が対応していたさまざまな手続きを自ら行う必要があります。そのため、働き方だけでなく、収入や手続きに関する責任も自身で負うことになる点に留意が必要です。 本記事では、会社員を辞めてフリーランスの世界へ一