日本代表MFの鎌田大地は、来シーズンの所属先が決まっていない。クリスタル・パレスとの契約は今月いっぱい。クラブからは延長を打診されている。だが、結論は出ていない。フランクフルト時代からの恩師オリバー・グラスナーは退任した。これを受け、鎌田も後を追うとの声は少なくない。だが、クリスタル・パレスは先週公表した選手リストで、鎌田に契約延長をオファーしていることを明かしている。これを受け、クリスタル・