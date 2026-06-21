アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの戦闘終結に向けた合意が成立しなかった場合は、アメリカがホルムズ海峡の通航料を課す可能性があるとの考えを示し、イランをけん制しました。トランプ大統領は20日、SNSで、イランとの「停戦期間中の60日間も、その期間満了後も、ホルムズ海峡の通航料は一切徴収されない」との考えを示しました。ただし、イランとの戦闘終結の最終合意に向けた協議を念頭に、仮に合意が成立しなかった