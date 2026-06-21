日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が19日、総合司会を務める朝の帯番組『ZIP!』（毎週月〜金前5：50〜）の公式SNSに登場。「好きなおにぎりの具」を明かした。【動画】「この2人似てるんだよなー」「姉妹みたい」有村架純と“好きなおにぎりの具”について話す水卜麻美アナこの日は、俳優の有村架純（33）が生出演し、SNSでは「水卜アナが直撃！ZIP!朝からクエスチョン」と題し、有村にインタビューする様子を動画で紹