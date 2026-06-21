アメリカのトランプ大統領が、G7サミットでイタリアのメローニ首相が「写真を撮ろうと求めてきた」と改めて主張しました。トランプ大統領は20日、「G7サミットの際、メローニ首相は写真を撮ろうと私に何度も求めてきた」とSNSに投稿しました。また、イランの核兵器保有を阻止しようとするアメリカの要請を断ったことが原因で、「イタリアでのメローニ首相の支持率が下がっている」と主張。「アメリカが軍事的にイランに勝利した後