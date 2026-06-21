「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間きょう21日午後1時キックオフとなる。【動画】チュニジア戦中継に登場する本田圭佑のメッセージ（日テレ放送予定一覧）地上波では、日本テレビ系で生中継され、同局のタイムテーブルは特別編成となる。また、NHK BS、DAZNでも放送・配信される。■日本テレビ『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦SP』午前10時25