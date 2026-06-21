巨人のリチャード内野手（２７）の２軍再合流が決まった。オープン戦で左手小指に死球を受けて骨折し、リハビリを経て１２日の西武戦から１軍に合流。復帰戦となった１３日の西武戦では第１打席のファーストスイングで決勝の１号ソロを放つ勝負強さを見せていたが、わずか３試合、８打数１安打１打点での２軍合流となった。「そろそろホームランを打てそうだったので試合に出たかったんですけど、まだ何かが足りないということ