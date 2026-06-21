【キックを学ぶ】蹴りっぱなしに要注意！「蹴ったら戻す」で沈没防止 キックの最後のポイントは、「下方向へ強く蹴りこみすぎない」ということです。 力強いキックを打とうとすると、どうしてもヒザが曲がりやすくなります。ヒザの“曲がり〟は下半身の“沈み〟に直結！可能な限り回避したいものです。また「蹴りこみすぎ」は「蹴りっぱなし」の状態も招きます。 蹴りっぱなしの状態とは