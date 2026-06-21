クローゼットや引き出しがカビ臭い？！不衛生だけでなく風水的にも良くない理由 ヤバい！収納スペースがかび臭い クローゼットや引き出しを開けてみて、「カビ臭い」ときには要注意！ 一度カビ臭くなってしまうと、クローゼット全体の服を洗ったり、クリーニングに出さなくてはならなくなり大変です。 カビが生えた湿気の多いクローゼットは「陰」気を発し、その空間のみならず、そこに