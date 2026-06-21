◇米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック第3日（2026年6月20日ミシガン州ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、22位から出た山下美夢有（24＝花王）が8バーディー、3ボギーの67をマークし、通算9アンダーで7位に浮上した。首位とは5打差。71で回った竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）、70で回った勝みなみ（27＝明治安田）が8アンダーで6打差の10位に並んだ。71の岩井千怜（23＝Honda