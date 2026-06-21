「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が20日、自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリとカットしたことを明かした。「そうなんです。気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！」とショートカットになった姿を披露した。「カトちゃんも短くなってサッパリ」と夫婦共々カットしたことを明かした。「そんな日の私服です！」と私服を披露。「トップスは@tomorrowland_jp