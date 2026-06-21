海外の事業者が国内のスマートフォン向けアプリなどに配信する気象情報で、誤った内容を表示するケースが相次いでいる。気象庁の許可を得ずに天気予報を出している事業者もあるとみられ、同庁は無許可事業者の規制強化に乗り出した。（塚本康平）ＳＮＳ困惑「警報発令中暴風警報、洪水警報、大雨警報」――。今年２月、米大手ＩＴ企業が提供するスマホの天気アプリで、兵庫県内に複数の警報が発表されているとの情報が流れた