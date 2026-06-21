「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）ワンダー選手権が行われ、王者・羽南が１９分３６秒、セブンティーンで飯田沙耶から３カウントを奪い、２度目の防衛に成功した。両者でタッグ王座を保持した経験を持ち、現在も正規軍ユニット・ＳＴＡＲＳで盟友関係にある。飯田が「オラア」とマッチョな肉体美を躍動させれば、羽南は「アアアアッ」と武骨なうめき声を上げながら華麗な技を披露した。腕