今回は、夫に娘を預けたら、とんでもないことが起きたエピソードを紹介します。まさかこんなことになるとは…「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、最近夫がやたら大学時代の女友達と会っているのがかなり嫌です。夫は『ただの友達だから、心配するなよ』と言うのですが、結婚しているのに、ただの女友達とそんな頻繁に会うのっておかしいですよね。そんなある日、夫に『たまには息抜きしてきなよ？』と言われ、夫が娘の面倒を見