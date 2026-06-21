[6.20 W杯E組第2節 ドイツ 2-1 コートジボワール トロント]北中米ワールドカップは現地時間20日、E組第2節のドイツ代表対コートジボワール代表を行い、アディショナルタイムの劇的逆転弾で2-1とドイツが勝利を収め、グループリーグ突破を決めた。26日に行われる第3節でドイツはエクアドル、コートジボワールはキュラソーと対戦する。前半10分のドイツ。コートジボワールをパス回しで押し込みながらDFヨシュア・キミッヒの低い