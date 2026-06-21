開催：2026.6.21 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 3 - 4 [ナショナルズ] MLBの試合が21日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとナショナルズが対戦した。 レイズの先発投手はイアン・シーモア、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。 1回裏、4番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 1-0 W