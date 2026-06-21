開催：2026.6.21 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 6 - 3 [ジャイアンツ] MLBの試合が21日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとジャイアンツが対戦した。 マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルドで試合は開始した。 1回裏、6番 オーウェン・ケイシー カウント3-1から押し