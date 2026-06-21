開催：2026.6.21 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 4 - 6 [パドレス] MLBの試合が21日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパドレスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴア、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。 3回表、3番 マニー・マチャド 2