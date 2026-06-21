◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦前に会見に臨み、妻・真美子さんの出産のため、前日19日（同20日）の試合で“父親休暇”を取った大谷翔平投手（31）の投手としての、今後のローテーションについて話した。同投手は前日19日（同20日）の同戦を妻・真美子さんの第2子出産のため欠場。球団は