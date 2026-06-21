【ベルモント（米ミシガン州）共同】米女子ゴルフのメイヤー・クラシックは20日、ミシガン州ベルモントのブライズフィールドCC（パー72）で第3ラウンドが行われ、22位から出た山下美夢有が67と伸ばし、通算9アンダー、207で首位と5打差の7位に浮上した。6位で出た竹田麗央は71で、70の勝みなみと並び、8アンダーの10位、岩井千怜は5アンダーで27位、笹生優花は4アンダーの34位となった。ジン・ヤン（米国）が68で回り、単独