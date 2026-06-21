北中米ワールドカップサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・日本―チュニジア戦が行われる。注目の一戦を前に応援アイテムが発売されたが、注目度の高さから即日完売。ファンからは嘆きの声があがっている。日本代表の選手たちが移動中に着用している青地に赤と白のラインが入ったジャージ。アディダスによる復刻ラインである「EQT」のアイテムで、1990年代の雰囲気を感じさせ