アップルが発表した「iOS 27」では、iPhoneに新たなリカバリーモードが導入されます。 iOS 27のリカバリーモードは、iPhoneがメインのOSを読み込まずに、別のUIで起動するためのものです。この機能ではソフトウェアの復元、診断モードへの移行、デバイスの消去、そして「Recovery Assistant」を使った一部の自動修復を実行できます。 新しいリカバリーモードに入るには、まずデバイスの電源を切ります。次に、サイドボタンを