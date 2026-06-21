◆第１４回日本少年野球北海道選手権第２日▽準決勝旭川大雪ボーイズ６−０札幌ボーイズ（２０日・野幌硬式球場）準決勝と順位決定戦の５試合が行われた。苫小牧ボーイズは１９―２の４回コールドで北広島Ｆビレッジボーイズを下し、優勝に王手をかけた。４番・太田怜臣（れお）捕手（３年）が２安打２打点と打線を引っ張り勝利に貢献。旭川大雪ボーイズは６―０の快勝で決勝進出を決めた。旭川大雪ボーイズが６―０で札